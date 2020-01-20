Неизвестный открыл стрельбу возле бара в Канзасе: двое погибли, 15 ранены

Неизвестный открыл стрельбу возле входа в один из баров американского города Канзас (штат Миссури). В результате ЧП погибли два человека, пострадали 15.

По предварительным данным, один из погибших – сам стрелок.

По данным Associated Press, инцидент произошел в ночь на 20 января. Неизвестный мужчина расстрелял очередь, собравшуюся перед входом в заведение. Его застрелил вооруженный охранник.

Три человека были госпитализированы в критическом состоянии.

Ранее 20 января сообщалось об инциденте со стрельбой в Омске. Там мужчину не пустили на корпоративный праздник, тогда он взял охотничье ружье и выстрелил в закрытую дверь кафе. Ранение получила 36-летняя женщина.