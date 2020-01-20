Вакансия актера-водителя стала самой необычной в стране, ее нашли в Воронеже

Эксперты составили топ-5 интересных предложений по работе. Одной из самых необычных в стране оказалась вакансия актёра-водителя для воронежского театра.

В кукольный театр "Сказочный город" требуется актёр-водитель. Он должен совмещать и работу актером на детских спектаклях, и быть водителем для всей театральной трупы. Аналитики "Авито Работа" связывают это с недельными командировками театра. Стоит отметить, что кандидату на эту должность предлагается зарплата в 70 тысяч рублей.

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