Кокорин забил ударом через себя на сборе "Зенита" в Катаре. Видео

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин отметился голом через себя на сборе, который "сине-бело-голубые" проводят в катарской Дохе. Голевую передачу выполнил словак Роберт Мак.

Ранее 28-летний Кокорин был приговорен к одному году и шести месяцам исправительной колонии общего режима за участие в двух драках в центре Москвы. В заключении он провел почти год и был выпущен на свободу по УДО вместе с братом Кириллом и экс-футболистом "Краснодара" Павлом Мамаевым.

Напомним, на сборах в Катаре подопечные Сергея Семака примут участие в двух матчах. 21 января петербуржцам будет противостоять "Аль-Увайнах", представляющий второй дивизион местного чемпионата. Во второй игре "Зенит" 25 января встретится с действующим чемпионом Австрии "Зальцбургом".