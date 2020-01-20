Новейший российский корвет завершил испытания на Северном флоте

Новейший корвет "Гремящий" закончил этап испытаний, который проходил на полигонах Северного флота России. Так, в Баренцевом море боевой корабль протестировал артиллерийскую установку А-190, оборонительное орудие АК-630, а также торпедный комплекс, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В Белом море "Гремящий" испытал основное вооружение: крылатые ракеты "Калибр" и противокорабельные "Оникс". Кроме того, моряки провели буксировку корабля с помощью буксира СБ-523. В ближайшее время корвет отправится на Балтику.

"Гремящий" – корвет проекта 20385. Водоизмещение – 2 тысячи тонн, длина – 104 метра. Пока главное вооружение корабля – это "Калибр" и "Оникс", однако в будущем его могут заменить на перспективные гиперзвуковые ракеты "Циркон".