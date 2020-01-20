Число отравившихся питьевой водой в Кизляре возросло до 193

Число госпитализированных с отравлением в дагестанском Кизляре возросло до 193 человек. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Соответствующие данные озвучил главный врач Кизлярской центральной больницы Станислав Облов на заседании штаба под председательством мэра Кизляра Александра Шувалова.

Сообщается, что 103 из госпитализированных – дети. В этой связи власти приняли решение временно закрыть две школы. С 21 по 23 января там пройдут противоэпидемические мероприятия.

Ранее сообщалось о 164 пострадавших. У всех госпитализированных обнаружена кишечная инфекция. Все они отравились питьевой водой. В этой связи в городе проходит гиперхлорирование воды.