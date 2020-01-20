Автолюбители смогут покупать "красивые" номера на аукционах

Минэкономразвития РФ определит правила проведения аукционов по продаже "красивых" регистрационных знаков на машины, передает РИА Новости. В ведомстве отметили, что опыт покупки автовладельцами "красивых" номеров успешно внедрен за рубежом.

Отмечается, что заинтересованные лица смогут приобрести "красивые" регистрационные знаки в ходе аукционов, их правила будут вскоре определены.

Кроме того, с января автодилеры получили возможность ставить на учет новые машины прямо в автосалоне. Для регистрации дилер должен будет получить статус специализированной организации, документы, подтверждающие осмотр авто сотрудником салона, будут передаваться ГИБДД через портал госуслуг.

Таким образом, автовладелец сможет получить свидетельство о регистрации и номера на машину прямо в салоне. По распоряжению ФАС, стоимость услуги не может превышать более 500 рублей.