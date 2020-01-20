О борьбе с опасными для пальм вредителями рассказали сочинские ученые

О борьбе с опасными для черноморских пальм вредителями рассказали сочинские ученые. Вместе с абхазскими и крымскими коллегами они выпустили брошюру с советами и рекомендациями для специалистов. Об этом сообщает "Вести Сочи".

Борьба за здоровье пальмовых деревьев началась с 2014 года. Именно тогда вместе с посадочным материалом на курорт были занесены насекомые, портящие насаждения. Как считают ученые, самое главное — как можно раньше начать обработку. Важно вовремя обследовать деревья и при первом подозрении на заражение — обратиться к специалистам. Плохим сигналом являются скрученные и дырявые пальмовые листья. Это означает, что в дерево уже проникли насекомые и начали поедать его изнутри.

Как рассказали специалисты, гусеница мотылька может вырасти до 7 см, а бабочка — до 12 см, учитывая размах крыльев. По словам заместителя директора ВНИИ Цветоводства и субтропических культур Натальи Карпун, ученые постарались собрать весь накопленный за 5 лет опыт борьбы с вредителями, подробно описали, какими препаратами нужно воспользоваться, какую дозировку выбрать. Кроме брошюры, полезная информация содержится на сайте института, в соцсетях, в группе "Дерево Дружбы".

Для всех заинтересованных лиц ученые проведут семинары в апреле. До этого подобные познавательные встречи уже проходили в Сочи.