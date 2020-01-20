Australian Open. Матчи с участием Касаткиной и Гаспарян перенесены на 21 января

Ряд матчей первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, запланированные на понедельник, 20 января, перенесены на следующий день из-за сильнейшего дождя в Мельбурне.

Таким образом, были перенесены поединки россиянок Дарьи Касаткиной и Марии Гаспарян, которые теперь уже во вторник сыграют с американкой Мэдисон Киз и гречанкой Марией Саккари соответственно.

Напомним, на восточное побережье Австралии обрушился "ливень столетия" – осадки такой силы выпадают, по словам синоптиков, раз в сто лет. При этом, еще на прошлой неделе матчи квалификации Australian Open прерывались из-за дыма от лесных пожаров, которые бушевали в стране.