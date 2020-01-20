В Якутии стая собак напала на восьмилетнего мальчика

В якутском городе Ленск стая собак напала на восьмилетнего ребенка.

Днем 20 января мальчик возвращался и школы. По пути на него напали собаки. По словам очевидцев, их было около 12-15. Собак отогнал проезжавший мимо водитель. Он же отвез ребенка в больницу.

Мальчик получил множественные укусы рук, ног, лица. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского Минздрава, сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ему оказывают всю необходимую помощь.

СК в Якутии организовал доследственную проверку по факту нападения собак. Как сообщает РИА Новости, следователи оценят работу должностных лиц Ленска, отвечающих за регулирование численности безнадзорных животных.