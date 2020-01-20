"Спокойно отношусь к любому варианту": Борис Клюев два года борется с раком

В "Судьбе человека" — Борис Клюев, более всего известный по ролям графа Рошфора в картине "Д'Артаньян и три мушкетера", брата Холмса в "Приключениях Шерлока Холмса и Доктора Ватсона", герцога де Гиза в сериале "Королева Марго", американского агента Дубова в фильме "ТАСС уполномочен заявить" и пенсионера Николая Петровича в "Воронинах", которого он играл 10 лет.

В беседе с Борисом Корчевниковым актер признался, что два года борется с тяжелым недугом – раком легких.

О заболевании артист, который активно занимался спортом и до 65 лет поднимавший штангу, узнал случайно.

Однажды, когда у него что-то закололо в легком, Клюев не обратил на это внимания. А потом оказалось, что артист два месяца работал с двусторонним воспалением легких, а вскоре у него обнаружили онкологию.

Борис Владимирович говорит, что спокойно относится к любому варианту развития событий, но будет продолжать лечиться, пока это приносит какие-то результаты.

В своей жизни с тяжелыми потерями он столкнулся очень рано – еще в 4 года умер его отец. Пришлось ему пережить и смерть сына от первого брака: он умер, совсем немного не дожив до своего 24-летия.

В браке с Викторией Клюев уже 45 лет. Стать родителями у них не получилось, но вместе они прошли немало тяжелых периодов в жизни, а Борис Владимирович до сих пор с восторгом вспоминает девушку, которая с первого взгляда поразила его, и он решил во что бы то ни стало добиться ее благосклонности.

Как завоевывал Клюев свою Викторию? Чего больше всего стеснялся в детстве? Почему он не понравился на первых пробах на роль графа Рошфора, и как все-таки оказался в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера"?

Правда ли, что Клюев сам придумал образ в сериале "Воронины"? И каким конфузом закончился полет актера в Китай, когда его пригласили туда на съемки?

Гость программы Борис Клюев откровенно рассказывает об этом и не только в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".