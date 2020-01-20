Старая труба и закрытый выход: стали известны подробности трагедии в Перми

Одной из причин трагедии в пермском мини-отеле "Карамель", где погибли 5 человек, стал закрытый эвакуационный выход — это является грубым нарушением установленных правил.

ЧП произошло в ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми. В подвале жилого дома, где располагалась гостиница, прорвало трубу отопления. Вода быстро затопила помещение, в котором находились люди. В результате погибли 5 человек, в том числе один ребенок. Еще шесть человек, в том числе двое сотрудников МЧС, получили ожоги.

В настоящее время представители экстренных служб и следователи продолжают работать на месте аварии.

В управляющей компании "Профи-Дом" "Интерфаксу" рассказали, что лопнул участок транзитной трубы 1962 года постройки. "Долгое время данная тепловая централь была бесхозной, 12 декабря 2019 года ее передали в управление ООО "Пермская сетевая компания", — отметили в компании "Профи-Дом".

В пресс-службе Пермской сетевой компании ТАСС сообщили, что теперь специалистам предстоит установить, каким образом вода попала в подвал, хотя трубопровод должен был быть загерметизирован.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" УК РФ. Его расследованием займется центральный аппарат Следственного комитета России.