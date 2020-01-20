ЦСКА и "Зенит" проведут в феврале товарищеский матч в Испании

На зимнем сборе в испанском Бенидорме московский футбольный ЦСКА сыграет с петербургским "Зенитом". Игра состоится в воскресенье, 9 февраля, и начнется в 16:00 по московскому времени.

После 19 игр российской премьер-лиги "сине-бело-голубые" с 45 очками лидируют в турнирной таблице, а армейцы занимают четвертое место, имея в активе 34 очка.

Напомним, в первой части чемпионата России "Зенит" сыграл вничью с ЦСКА, тогда встреча, проходившая в ноябре на "Газпром Арене", завершилась со счетом 1:1. В следующий раз в рамках РПЛ москвичи сыграют с петербуржцами уже 22 марта, это будет 23 тур.