Пьяный водитель сбил на "зебре" школьницу в Магнитогорске

В Магнитогорске ранним утром малолитражка сбила школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Инцидент произошел в понедельник, 20 января, на проспекте Пушкина. Пострадала 13-летняя девочка, которая была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и повреждением бедренной кости.

Позже выяснилось, что сидевший за рулем легкового автомобиля 23-летний водитель оказался пьяным.