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20 января 202012:54

Пьяный водитель сбил на "зебре" школьницу в Магнитогорске

Вконтакте/ УМВД России по г. Магнитогорску

В Магнитогорске ранним утром малолитражка сбила школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Инцидент произошел в понедельник, 20 января, на проспекте Пушкина. Пострадала 13-летняя девочка, которая была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и повреждением бедренной кости.

 

Позже выяснилось, что сидевший за рулем легкового автомобиля 23-летний водитель оказался пьяным.

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