100 поездов за месяц по Крымскому мосту перевезли 85 тысяч пассажиров

100 пассажирских поездов проехали по Крымскому мосту почти за месяц с его открытия. Как сообщает инфоцентр "Крымский мост", они перевезли на своих маршрутах 85 тысяч пассажиров. Пик пришелся на новогодние праздники. Юбилейным стал поезд, выполняющий рейс из Севастополя в Санкт-Петербург, передает телеканал "Россия 24".

Ежесуточно по Крымскому мосту проходят от двух до четырех пассажирских составов дальнего следования "Таврия", которые соединяют города Крыма с Москвой, Санкт-Петербургом, Тверью, Рязанью, Мичуринском, Воронежем, Россошью, Ростовом-на-Дону.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии железнодорожной части в декабре прошлого года. Открытие движения грузовых поездов по мосту запланировано на июль 2020 года.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.