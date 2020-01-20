В Омске грузчик собрал банду сутенеров и заставил школьниц оказывать интим-услуги

В Омске 22-летний грузчик заставил 15 девушек, в том числе несовершеннолетних, заниматься проституцией. Секс-работниц он регулярно избивал, а у тех, кто пытался сбежать от него, он отбирал паспорта и телефоны, а также угрожал им пистолетом.

"С 2016 по 2018 годы 22-летний безработный житель Омска совместно со своими знакомыми, среди которых была и 25-летняя женщина, организовали и вовлекли в занятия проституцией 15 девушек", – сообщили в региональном управлении СК РФ.

Помимо этого омич и его приятели совершили несколько разбойных нападений, а также похитили знакомого одной из девушек.

По данным портала Om1.Ru, с одной из девушек мужчина познакомился в баре, и она сама согласилась оказывать интим-услуги. Других девушек он находил, разместив в интернете объявления о работе операторами связи. Откликнувшимся он предлагал приехать к нему домой, чтобы обсудить детали работы. Так девушки попадали в организованный им бордель.

В отношении сутенера и его подручных были возбуждены дела об организации занятия проституцией и вовлечении в это занятие, также о незаконном владении оружием, разбое, похищении человека и половом сношении с лицом моложе 16 лет. Материалы направлены в суд.

Обвиняемые признали вину лишь частично, а организатор борделя, который сейчас работает грузчиком, заявил, что имеет инвалидность.