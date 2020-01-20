Сербия купила российские системы ПВО

Вооруженные силы Сербии приобрели батарею из шести зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Поставить заказчикам все боевые машины планируют в 2020 году, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Ранее эти ЗРПК приняли участие в российско-сербских маневрах "Славянский щит". Тогда президент Республики Александр Вучич упомянул, что его страна хотела бы приобрести это вооружение.



"Панцирь-С1" – система ПВО ближнего радиуса действия. Ракетное вооружение используется для перехвата целей на расстоянии до 20 километров, а эффективная дальность огня из 30-миллиметровых пушек – 4 километра.

Кроме того, агентству стало известно, что российские производители собрали 7 вертолетов Ми-35 по контракту с Нигерией. Как только покупатели перечислят деньги, им сразу отправят боевые машины. Всего африканская страна заказала 12 Ми-35.

Многоцелевой ударный вертолет Ми-35 способен разгоняться до 300 километров в час, пролететь до 550 километров и взять на борт более 2 тонн оружия.

В арсенал боевой машины входят блоки неуправляемых 80-миллиметровых или 122-миллиметровых снарядов, управляемые ракеты "Штурм" и "Атака", встроенная 23-миллиметровая двуствольная пушечная установка НППУ-23.