Новым пресс-секретарем Роскомнадзора назначена Елена Прохорова

На должность помощника руководителя Роскомнадзора, который курирует направление связей с общественностью и исполняет функции пресс-секретаря, назначена Елена Прохорова. Об этом "Интерфаксу" сообщили в ведомстве. Ранее эту должность более шести лет занимал Вадим Ампелонский.

В Роскомнадзоре отметили, что основной задачей нового помощника станет дальнейшее повышение прозрачности и открытости работы службы.

Елена Прохорова окончила МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "История". Работала в области связей с общественностью в таких компаниях, как "Объединенная компания "Сибирский алюминий", "Русский алюминий", "РУСАЛ — Управляющая компания", ОАО "ВымпелКом". Также занимала должность директор по внешним и внутренним коммуникациям АО "РЕ-КОН".