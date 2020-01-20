2,6 миллиарда рублей: "Холоп" приближается к рекорду "Движения вверх"

Фильм "Холоп" Клима Шипенко собрал в прокате 2 653 617 909 рублей. Об этом свидетельствует данные портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. И интерес зрителей к картине, которая вышла на экраны 26 декабря, не спадает.

Ранее он обогнал по сборам военный фильм "Т-34", заработавший в прошлом году 2,271 миллиарда рублей. Теперь ближайший соперник "Холопа" — фильм "Движение вверх", который вышел в 2017 году. Спортивная экшн-драма собрала в прокате более 3 миллиардов рублей и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю. Все три картины сняты при поддержке телеканала "Россия 1".

Исполняющий обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский назвал фильм одним из примеров успеха российского кино и рассказал, что смотрел ленту вместе с сыном.



Главный герой комедии – представитель золотой молодежи Гриша, которого папа решает проучить и отправляет в специально выстроенную деревню XIX века. Эгоистичный мажор становится крепостным. Роль Гриши исполнил Милош Бикович, известный по ролям в фильмах "Лёд" и "Солнечный удар". Также в фильме снялись Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова и другие.