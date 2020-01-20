Помочь может каждый: 10-летнему Вадиму необходим курс протонной терапии

Русфонд объявил сбор средств на лечение Вадима Иванцова. Мальчик борется с онкологией, необходим курс дорогостоящей протонной терапии. Помочь может каждый из нас, достаточно отправить короткое текстовое сообщение. Тысячи таких СМС от зрителей уже подарили шанс на выздоровление 7-летней Илоне, у которой врачи нашли опасное генетическое заболевание. Теперь ее жизнь вне опасности.

- Вот бегает дворовый мальчик, шалун, он заморозил пальчик, ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно.

Учит стихи за 5 минут, не по-детски рассудительна. Илоне — 7. В полгода девочке поставили диагноз "остеопетроз" — тяжелое генетическое заболевание. Папа, вспоминая события шестилетний давности, до сих пор едва сдерживает слезы.

"Нам сказали: езжайте домой, лечению не подлежит, год-два — и она умрет. Смысл этого заболевания в том, что у обычного человека есть остеобласт и остеокласт, одни наращивают костную ткань, другие лишнюю ткань убирают", — говорит Дмитрий Валуев.

Отчаяние, слезы — неделю, рассказывает Дмитрий, не могли прийти в себя. Надежда появилась, когда узнали, что спасти жизнь дочке можно, если сделать трансплантацию костного мозга. Операция в Израиле стоила больше 10 миллионов рублей. Собрать деньги помогли неравнодушные люди через Русфонд.

Илону прооперировали. Еще два года семья прожила в Иерусалиме — девочке требовалось лечение. Затем реабилитация в Москве в "Сколкове". 115 тысяч рублей также нашли благодаря волонтерам. Наблюдается Илона там и сейчас. Болезнь лишила Илону зрения, но главное — теперь снят страшный диагноз, и жизнь продолжается. В сентябре девочка пойдет в школу.

А этот кареглазый мальчишка еще два с половиной года назад с легкостью укладывал на ковер соперников — Вадим серьезно занимался тхэквондо. В прошлом году мальчика начали мучить сильнейшие боли в спине. Думали, мышцы потянул.

"Мы не могли понять, что такое, так как днем болей не было, он был обычный активный ребенок, бегал, прыгал, ни на что не жаловался. А ночью засыпал и где-то в час, в два ночи просыпался и просто кричал от боли", — говорит Наталья Иванцова.

Оказалось, у Вадима рак. Лечить начали в Омске, затем в Москве. Мальчик перенес несколько операций, выдержал лучевую и химиотерапию. Казалось, болезнь победили. Но в прошлом году в ходе обследования обнаружили новую опухоль. Спасти ребенка может протонная терапия. Ее могут провести в одной из клиник Петербурга.

"У него образование рецидивное, оно вплотную прилежит к спинному мозгу. Протонная терапия позволяет подвести заново радикальную дозу и при этом не задействовать здоровые органы, которые находятся рядом. Спинной мозг практически вообще не в зоне облучения, органы рядом — тоже не в дозе", — объясняет врач-онколог, радиотерапевт Медицинского института имени Березина Сергея Юлия Гуцало.

На лечение нужно три миллиона триста тысяч рублей. Деньги Вадиму собирает Русфонд.

Помочь Вадиму просто: отправьте СМС со словом ВЕСТИ/VESTI на номер 5542. Стоимость сообщения — 100 рублей.

- Когда мама тоже плачет, Вадим меня жалеет, говорит, давай будем сильными. Мы надеемся, что весь очаг удастся убрать и вернуться к обычной жизни без болей.

- Ну, для начала вылечиться полностью.