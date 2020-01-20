Эшли Барти переиграла Лесю Цуренко в первом круге Australian Open

Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти в первом круге Открытого чемпионата Австралии в трех сетах за один час 38 минут обыграла представительницу Украины Лесю Цуренко – 5:7, 6:1, 6:1.

Барти десять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из семи, а у Цуренко, занимающей 120-е место в рейтинге WTA, один эйс, девять двойных ошибок и три реализованных брейка из семи.

Таким образом, Барти вышла во второй круг турнира Australian Open, где сыграет с победительницей противостояния Полона Херцог (Словения, 48) – Ребекка Петерсон (Швеция, 44).