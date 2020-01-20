Пьяный водитель на "Ниве" въехал в частный дом. Видео

В Краснодарском крае водитель на "Ниве" сбил дорожный знак, сломал забор, разрушил стену частного дома и частично заехал в комнату.

Инцидент произошел в воскресенье утром, 19 января, в станице Воронежская на улице Садовая. После совершения ДТП окровавленный водитель смог самостоятельно покинуть автомобиль.

Позже выяснилось, что мужчина сел за руль отечественного внедорожника в пьяном виде: по словам очевидцев, он даже не мог связанно говорить.

По счастливой случайности кроме виновника аварии никто не пострадал.