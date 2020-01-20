Песков: срок представления предложений по новому правительству еще не истек

Срок представления президенту структуры нового правительства не истек, отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По Конституции, на это отводится недельный срок после утверждения кандидатуры нового премьер-министра.

Михаил Мишустин стал премьером 16 января 2020 года. Таким образом, срок представления президенту кандидатур на должности вице-премьеров и федеральных министров истекает 23 января, отмечает "Интерфакс".

Дмитрий Песков пообещал сразу же сообщить, как только Владимиру Путину будут представлены структура кабинета министров и фамилии кандидатов на министерские и вице-премьерские посты.

Михаилу Мищустину 53 года. До назначения премьером он возглавлял Федеральную налоговую службы России. Темой его докторской диссертации в 2010 году была "Стратегия формирования имущественного налогообложения в России". Мишустин также входит в состав наблюдательного совета хоккейного ЦСКА.