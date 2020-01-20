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20 января 202014:45

Путин проинформировал членов Совбеза об итогах конференции по Ливии

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, президент рассказал о прошедшей в Берлине конференции по Ливии и своих двусторонних контактах в ходе этой встречи. Также обсуждались актуальные текущие вопросы социально-экономического развития страны, передает телеканал "Россия 24".

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, и.о. главы МВД Владимир Колокольцев, и.о. главы Минобороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Также Дмитрий Песков рассказал о том, в каком виде может пройти голосование по поправкам в Конституцию, о которых говорил президент в своем Федеральном послании.

Кроме того, Песков отметил, что пока ясности с визитом командующего ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в Россию нет.

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