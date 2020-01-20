Московские врачи извлекли из пенсионера рыболовный крючок

Медики столичной клинической больницы имени Иноземцева извлекли из пищевода 68-летнего москвича рыболовный крючок.

Пенсионер поступил в клинику с рыболовной леской, которая торчала у него изо рта, и жаловался на то, что ему трудно глотать.

Мужчина сообщил врачам, что ел редиску и вдруг почувствовал во рту металл. Пациент даже не успел понять, что случайно проглотил какой-то предмет. Леска при этом осталась торчать снаружи.

Позже выяснилось, что племянник пенсионера разбирал на балконе квартиры рыболовные крючки. Вероятно, часть из них он уронил в корзину с продуктами, которая стояла там же.

На рентгене медики обнаружили рыболовный крючок в шейном отделе пищевода пациента. Причем он был "продет" через слизистую оболочку.

Биопсийными щипцами врачи аккуратно извлекли крючок из тканей пищевода в его просвет, захватили и извлекли его наружу, сообщили Агентству городских новостей "Москва" в департаменте здравоохранения столицы.

Через сутки пенсионера выписали домой в удовлетворительном состоянии.