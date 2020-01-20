Появилось видео аварии с предполагаемым участием российского хоккеиста

В Сети опубликованы кадры аварии, в которой, предположительно, мог участвовать защитник клуба "Нефтехимик", выступающего в Континентальной хоккейной лиге. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 19 января, в Нижнекамске.

По данным издания "БИЗНЕС Online", автомобиль Toyota Land Cruiser 200 столкнулся с легковым автомобилем Hyundai Solaris, после чего скрылся с места ДТП, попутно задев светофор и дорожный знак.

Как утверждают СМИ, за рулем внедорожника мог находиться защитник "Нефтехимика" Степан Захарчук. Сам спортсмен не подтвердил и не опровергнул эту информацию, а руководство хоккейного клуба пообещало прокомментировать ситуацию позднее.