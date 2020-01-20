Шахматы. Горячкина потерпела поражение в 10-й партии матча за титул чемпионки мира

Во Владивостоке продолжается матч за звание чемпионки мира по шахматам между действующей обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и российской претенденткой Александрой Горячкиной.

В десятой партии Горячкина белыми фигурами проиграла Вэньцзюнь после 62-го хода. Счет в противостоянии стал 5,5:4,5 в пользу китаянки. 11-я партия состоится в среду, 22 января.

Напомним, первые три партии, а также шестая и седьмая завершились вничью, в четвертой и девятой сильнее оказалась китаянка, а пятая и восьмая остались за россиянкой.