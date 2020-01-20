Задержан владелец залитого кипятком пермского хостела

При попытке к бегству задержан владелец хостела в Перми, где минувшей ночью из-за прорыва трубы отопления заживо сварились пять человек, включая ребенка. Об этом в эфире программы "60 минут" сообщила корреспондент ВГТРК в Перми Лариса Суходолова.

"По данным местных СМИ, владелец задержан и против него возбуждено уголовное дело. Таких хостелов несколько на территории Прикамья, и мы обязательно будем проверять остальные", — уточняет журналист.



Она отметила важные и трагические детали произошедшего: аварийная теплосеть была бесхозной до конца 2019 года. Только в декабре ее передали на баланс. По данным МЧС, в минувшем году здесь было выявлено 10 нарушений. Трубу же прорвало не непосредственно под гостиницей, а чуть выше по улице Советской Армии.

"До сих пор ищут, где именно произошел прорыв. За домом ведутся масштабные раскопки, вырыт уже целый котлован, но пока место прорыва не найдено", — поясняет Суходолова.

Корреспондент подробно рассказала о статусе хостела. Мини-отель "Карамель" находится в подвальном помещении, стоимость места за сутки – от 200 рублей, что говорит об уровне обслуживания.

Также она обратила внимание на тот факт, что через дорогу находится краевой онкологический диспансер. Его пациенты, приехавшие на консультацию, очень часто останавливались в гостинице.

В заключение Суходолова уточнила, что для выявления виновных на месте трагедии ведутся активные следственные мероприятия. Также для прояснения деталей происшедшего в ближайшее время ожидается встреча с администратором гостиницы.

Прорыв трубы отопления в мини-отеле "Карамель" в Перми произошел в ночь на 20 января. По последним данным, погибли пять человек, среди них был один ребенок. Трое пострадавших с ожогами госпитализированы. Местная управляющая компания сообщила, что отель находился в подвале и не имел эвакуационного выхода. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Из-за аварии в отеле в Перми введен режим ЧС.

По словам советника руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Михаила Маркелова, Пермь становится проклятым местом после трагедии в ночном клубе "Хромая лошадь", где 10 лет назад пожар унес жизни 156 человек, более 400 пострадавших. Следствие установило, что причиной трагедии стала халатность владельцев клуба и надзорных органов. В заведении были обнаружены многочисленные нарушения: заложенные кирпичом окна, захламленный аварийный выход, незаконная перепланировка помещения и отсутствие огнетушителей.