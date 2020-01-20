Первая индийская эскадрилья полностью вооружилась ракетами BrahMos

В Военно-воздушных силах Индии появилась первая эскадрилья, которая полностью вооружена ракетами BrahMos. Речь идет о подразделении Tigershark, или "Тигровая акула", состоящее из многоцелевых истребителей Су-30МКИ, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на индийские СМИ.

Боевые машины с новым вооружением станут серьезным дополнением к оперативным возможностями индийских ВВС и позволят Дели установить стратегический контроль над Бенгальским заливом.

Российско-индийская BrahMos – это универсальная ракета. Ее могут нести надводные корабли, подводные лодки, многоцелевые истребители, а также сухопутные пусковые установки. Радиус действия ракеты — 290 километров, максимальная скорость — 2,8 Махов.

В планах у разработчиков увеличить дальность полета сначала до 400 километров, а потом и до 800 километров. Через 7-8 лет может появиться и гиперзвуковая версия российско-индийской ракеты, считает глава компании BrahMos Aerospace Кумар Мишра.