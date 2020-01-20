В ночном клубе Кемерова скоропостижно скончалась глава минюста Кузбасса

В Кемерове скоропостижно скончалась начальник управления минюста по Кузбассу Лилия Серебренникова.

Вечером 17 января она потеряла сознание в одном из ночных клубов города. Как сообщила местная пресса, прибывшие по вызову медики констатировали смерть женщины.

Лилия Серебренникова работала в органах юстиции региона с 1998 года. На должность главы регионального управления Кузбасса она была назначена в 2017 году, передает ТАСС.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что она была талантливым руководителем, человеком отзывчивым и внимательным к своим сотрудникам.