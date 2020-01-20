Индийские полицейские сорвали концерт Бориса Гребенщикова

Полиция индийского штата Гоа сорвала концерт российского рок-музыканта Бориса Гребенщикова. Об этом сообщили организаторы выступления.

По их словам, "несмотря на наличие всех необходимых документов и разрешений", местные правоохранители "посчитали возможным завершить мероприятие, ссылаясь на требование местной религиозной общины".

Концерт должен был пройти в прибрежной деревне Арамболь, которая считается одним из самых удаленных мест для отдыха в северной части Гоа, отмечает РИА Новости.

Одна из организаторов мероприятия сообщила в Facebook, что деньги за билеты зрителям не вернут.