Глава Чувашии извинился за призыв "мочить" журналистов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился за свою фразу, касающуюся действий работников СМИ, которая вызвала широкий общественный резонанс.

Об этом общественность проинформировали на сайте органов власти региона. Сообщается, что смысл речи главы Чувашии был в другом, "но, как бывает обычно, все передернули и переиначили".

По словам Игнатьева, он всегда корректно относится к тем журналистам, которые объективно критикуют. После этого руководитель республики сослался на то, что он человек с доброй душой и попросил прощения у тех, ""чьи чувства задел словом "мочить".

Ранее сообщалось о том, что Игнатьев на торжественном

мероприятии в честь Дня печати в Чебоксарах сообщил, что "надо мочить" журналистов, которые "с утра до вечера критикуют", подчеркнув, что в отношении таких работников средств массовой информации надо "рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают".

Комментируя высказывания главы Чувашии, заместитель секретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что Игнатьев должен "как минимум объясниться и извиниться перед журналистским сообществом", подчеркнув, что высказывание чиновника задевает огромное количество добросовестных журналистов.