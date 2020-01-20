Следком завел уголовное дело после смерти младенца от ожогов в Ютазе

Следственный комитет по РТ завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 4-месячного ребенка от ожогов в Ютазе. Тело было обнаружено 18 января. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, вечером мать уложила мальчика спать на диван рядом с собой. Через некоторое время ребенок скатился с дивана на батарею и получил смертельные ожоги. Тело младенца утром обнаружил отец, вернувшийся домой.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", – сообщили ГТРК "Татарстан" в ведомстве.