Может довести до инфаркта: Кончаловский рассказал подробности о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию об исчезновении 16-летнего сына. В результате все обошлось благополучно, наследник найден, но отец признался, что его поведение может довести родителей до инфаркта.

Петр Кончаловский пропал в ночь с 18 на 19 января. Исчезновение сына около 03:00 обнаружила супруга режиссера Юлия Высоцкая, когда они находились в своей загородной резиденции в Одинцовском районе. Накануне вечером юноша уехал гулять с друзьями.

Родители сразу подняли тревогу и обратились за помощью в правоохранительные органы. Вскоре Петр предстал перед мамой с папой — оказалось, что все время он находился в гостевом домике.

Как сообщает "Московский комсомолец", юноша вернулся поздно. Чтобы не беспокоить родителей, он перелез через забор и улегся в домике для гостей. Андрей Кончаловский рассказал, что отругал сына, поскольку тот не понимает последствий своего поведения: подобные выходки могут довести родных до инфаркта. Режиссер отметил, что в ближайшее время Петра повсюду будет сопровождать охранник.

У Андрея Кончаловского семеро детей от разных жен. В настоящее время он находится в браке с актрисой Юлией Высоцкой. В этом союзе у пары, кроме сына Петра, воспитывается дочь Мария.