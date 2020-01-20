Кассир и ее знакомый блестяще разыграли нападение на АЗС

В Иркутске вооруженный пистолетом налетчик избил и связал сотрудницу заправки, а сам похитил деньги из кассы и компьютер с записями с камер слежения, после чего благополучно скрылся. Подчистить данные с жестких дисков он не успел — в гости нагрянули полицейские. А через несколько часов следователи уже заковали в наручники пострадавшую — как выяснилось, она и спланировала преступление, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Замаскированная под разбойное нападение кража произошла в тот момент, когда в кассе скопилась крупная сумма. Предполагаемый организатор подала сигнал 40-летнему подельнику и тот преобразился в работника ножа и топора, хотя труда это ему не составило — мужчина был неоднократно судим.

Действовал он убедительно, по заранее согласованному сценарию: проник в помещение через оставленной открытой дверь, приставил пистолет к голове женщины, несколько раз ударил ее рукоятью, забрал деньги из кассы и сейфа, связал подельницу и бросил в подсобке, а сам уехал.

На первом же допросе грабитель во всем сознался. Его отправили в изолятор, тогда как женщину отпустили под подписку о невыезде.