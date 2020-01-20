Четыре человека пострадали в результате мощного взрыва газа в Израиле. Видео

Утром в понедельник, 20 января, в промзоне около города Тамра в Израиле прогремел мощный взрыв. В Сети появилось видео инцидента и его последствий.

Как сообщают местные СМИ, в результате ЧП пострадали четыре человека. Один из них получил серьезные ожоги и находится в критичном состоянии.

Прибывшие пожарные сумели справиться с возгоранием, возникшим после взрыва. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит определить причины произошедшего.