Голкипер "Манчестер Юнайтед" разбил свой Lamborghini за 200 тысяч евро

Вратарь английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро попал в дорожно-транспортное происшествие по дороге на тренировочную базу команды. В результате аварии 32-летний аргентинец разбил свою машину.

По дороге в Каррингтон вратарь не справился с управлением и врезался в отбойник. Как сообщает The Sun, сам футболист не пострадал, но при этом разбил свой Lamborghini за 170 тысяч фунтов стерлингов (200 тысяч евро / 13,6 млн рублей).

Man United's Sergio Romero is a lucky man. pic.twitter.com/UNP4mQ9T00 — M•A•J (@Ultra_Suristic) January 20, 2020

Напомним, Ромеро перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2015 года из итальянской "Сампдории". В текущем сезоне Серхио в составе "красных дьяволов" принял участие в девяти играх, в которых пропустил всего два мяча, а в семи матчах отстоял на ноль.