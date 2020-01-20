В Петербурге задержали вербовщика в ряды ИГ

В Санкт-Петербурге задержан пособник террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). По данным следователей, 32-летний мужчина одобрял деятельность террористов и занимался вербовкой в ряды группировки.

В частности, в 2015 году он умышленно, используя разные психологические формы воздействия, убедил двух граждан Таджикистана отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне боевиков, сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

В настоящее время у задержанного проводятся обыски. Возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности" УК РФ.