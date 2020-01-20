Количество российских радаров в Арктике увеличится вдвое

Российские вооруженные силы планируют увеличить вдвое количество радиолокационных станций "Резонанс-Н" в Арктике, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе страны.

На данный момент Минобороны заказало пять подобных РЛС: две из них работают, еще две готовятся к запуску и одна достраивается. Новый контракт может включать еще пять станций. Они позволят полностью закрыть северо-восточное направление, добавил источник.

Станция "Резонанс-Н" способна обнаружить крылатые и баллистические ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты, а также самолеты, построенные с применением технологий "стелс".

Максимальный радиус действия РЛС – 1100 километров, высота – 100 километров. Одновременно станция может отслеживать до 500 целей.

"Резонанс-Н" размещается всего на 5 полуприцепах.