Джокович начал защиту чемпионского титула Australian Open с победы над Штруффом

Вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович в первом круге Открытого чемпионата Австралии в четырех сетах за два часа 20 минут обыграл представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа – 7:6 (7:5), 6:2, 2:6, 6:1.

Джокович 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 11, а у Штруффа, занимающего 37-е место в рейтинге ATP, 13 эйсов, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейка из пяти.

Таким образом, действующий чемпион Australian Open вышел во второй круг турнира, где сыграет с победителем противостояния Тацума Ито (Япония, 146) – Праджнеш Гуннесваран (Индия, 123).