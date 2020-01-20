Залитые кипятком номера пермской "Карамели" сняли на видео

После трагедии в пермском мини-отеле "Карамель", где заживо сварились пять постояльцев, в том числе маленькая девочка, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. СКР обнародовал кадры из залитых кипятком номеров гостиницы.

ЧП произошло из-за прорыва трубы отопления, причем не в самом хостеле, а примерно в 100 метрах от дома на улице Советской Армии, в подвале которого он располагается. По неустановленной пока причине, кипяток хлынул по трубам внутрь помещения и быстро заполнил комнаты. По словам очевидцев, вода доходила до ступенек гостиницы и даже выливалась на улицу.

Жертвами трагедии стали 43-летняя Наталья Шац, ее четырехлетняя дочка, 23-летний Вадим Женихов и 20-летняя Екатерина Аликина. Личность еще одной женщины, по данным 59.ru, пока не установлена.

"Моя невестка Наташа с дочкой приехали в Пермь в больницу, чтобы пройти исследование. У девочки диабет, и были приступы", — со слезами на глазах пояснила Татьяна Шац.

В мини-гостинице часто останавливались те, кто приезжал на прием к врачу в расположенную рядом клиническую больницу. Вот и Мария и Олег Ужеговы остались в "Карамели", чтобы с утра сводить ребенка к врачу. Но помощь потребовалась не сыну, а родителям — они попали в ожоговый центр. Мальчик не пострадал, его уже передали родственникам.

Всего в больницах остаются шесть человек, в том числе двое сотрудников МЧС — они пострадали во время спасательной операции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Владелец гостиницы задержан.