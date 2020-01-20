Совет Федерации утвердит нового генпрокурора 22 января

Представление президента России Владимира Путина о назначении заместителя главы Следственного комитета Игоря Краснова на должность генерального прокурора вместо Юрия Чайки будет рассмотрено ‪на заседании Совета Федерации 22 января в случае одобрения кандидатуры двумя профильными комитетами верхней палаты.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что поручила комитету по конституционному законодательству и государственному строительству, и комитету по обороне и безопасности рассмотреть предложенную президентом кандидатуру и в случае положительного решения вынести вопрос на ближайшее заседание верхней палаты отечественного парламента.

Уроженец Архангельска, 44-летний Игорь Краснов, служил в прокуратуре с 1997 года, дойдя до должности следователя центрального аппарата Генпрокуратуры РФ. В 2007 году перешел в Следственный комитет России, став старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР. В 2016-м стал заместителем главы ведомства, в 2017 году получил звание генерал-лейтенанта юстиции.

Принимал участие в расследовании ряда резонансных уголовных дел, в числе которых покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой в 2009-м, убийство Бориса Немцова в 2015-м.