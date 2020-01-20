Котята сожгли дом приютившей их пенсионерки

Бездомные котята, которых приютила пожилая жительница Дагестана, сожгли ей дом. Животные опрокинули несколько досок, стоявших рядом с обогревателем, и они загорелись. Женщину спасли соседи.

Инцидент произошел в поселке Сулак. Его неравнодушные жители после пожара приютили пенсионерку. Благотворительный фонд "Инсан" тем временем собрал для пожилой женщины 300 тысяч рублей. На эти деньги начали строить новый дом для нее.

"Сгоревшее жилье восстановлению не подлежит, мы строим для нее новый небольшой домик", – рассказал ТАСС глава фонда Магомедрасул Ахмедов. По его словам, деньги удалось собрать буквально за сутки. Новое жилье для одинокой женщины планируют построить в течение месяца-полутора.

Сообщается, что котята в пожаре не пострадали.

В конце декабря сотрудники МЧС рассказали, как часто им приходится спасать животных. В среднем, спасатели выручают из беды по два животных в день. Чаще всего это кошки: как правило, они застревают в радиаторах или не могут самостоятельно слезть с деревьев. А вот собак обычно приходится доставать из каких-нибудь ям и колодцев.