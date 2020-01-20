Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

Актрису Наталью Бочкареву, которую осенью прошлого года задержали с кокаином, оштрафовали на 30 тысяч рублей. Такое решение приняла судья Преображенского суда Москвы, передает РИА Новости.

Ранее следствие ходатайствовало о прекращении в отношении артистки уголовного дела и освобождении ее от ответственности. Суд это ходатайство удовлетворил.

Дознаватель, выступивший перед судом, отметил, что Бочкарева загладила вину "путем перевода средств в благотворительный фонд". С его мнением согласился и прокурор.

Сама Бочкарева заявила, что полностью признает свою вину. Еще на стадии следствия она раскаялась в содеянном следствия заявила ходатайство о прекращении дела, хотя сразу после задержания отрицала, что у нее нашли наркотики.

В конце сентября сотрудники столичной ДПС остановили автомобиль Cadillac, которым управляла Бочкарева. Инспекторы заметили, что от нее пахнет алкоголем, и предложили ей пройти медицинское освидетельствование. Актриса ответила отказом. Сотрудники правоохранительных органов провели досмотр и нашли у артистки 0,69 грамма кокаина. При этом Бочкарева пыталась спрятать сверток с наркотиком у себя в нижнем белье.

После этого в отношении Бочкаревой возбудили дело по части 1 статьи 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств"). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет.

После инцидента мировой суд лишил звезду сериала "Счастливы вместе" водительских прав на 1 год и 8 месяцев, а также оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ проходить медицинское обследование.