Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о поправке к Конституции. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При рассмотрении законопроекта представителями российского лидера в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева, сообщает ТАСС.

15 января Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая подготовит поправки в Конституцию России. В группу вошли 75 членов, в числе которых политики, законодатели, ученые и общественные деятели.



В Послании Федеральному Собранию глава государства предложил внести ряд поправок в Конституцию. Кроме того, Владимир Путин отметил необходимость закрепления приоритета основного закона перед международными договорами.