Кадыров опроверг слухи о своей отставке

Работать на другой должности вне Чечни Рамзан Кадыров не намерен. Он опроверг слухи о своей отставке с поста главы Чечни в связи с переходом на другую работу.

"Никто и ничего не предлагал", — цитирует Кадырова "Интерфакс".

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, слухи о его новой работе – выдуманные, за ними нет объективной почвы.

"Я никуда не собираюсь уходить. У меня нет и никогда не было интереса работать за пределами республики, покинуть республику и никогда мне не предлагали другую должность. Свою карьеру я хочу завершить в Грозном", — подчеркнул глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров заметил, что стоит чиновнику один-два дня не появиться в эфире, как сразу начинаются слухи по этому поводу. Нужно, подчеркнул глава Чечни, не слухи распространять, а работать на благо своей Родины.

Кадыров проходит курс лечения, пояснил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов. 15 января 2020 года Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности главы республики Муслима Хучиева.

По словам Альви Каримова, это обычная практика возлагать на председателя правительства региона исполнение обязанностей на время отпуска или временной нетрудоспособности.

20 января Рамзан Кадыров выступил на расширенном заседании чеченского правительства в Грозном. Это первое совещание правительства с начала 2020 года.