Макгрегор заработал по два млн долларов за каждую секунду боя с Серроне

Бывший чемпион Ultimate Fighting Championship в двух весовых категориях, ирландец Коннор Макгрегор заработал за бой с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246 порядка 78 миллионов долларов.

Официальный гонорар ирландца составил три миллиона долларов. Как сообщает Lad Bible, еще 75 миллионов Конор заработал от продажи просмотров боя. Таким образом, Макгрегор смог заработать один миллион 950 тысяч долларов за каждую секунду боя, который продлился 40 секунд.

Напомним, для ирландца, который одержал победу над Серроне техническим нокаутом, этот бой стал первым после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. Теперь на счету Конора 22 победы и четыре поражения, а у Серроне 36 побед, 14 поражений и одна ничья в ММА.