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20 января 202017:13

На Ибице и Майорке запретили бесплатный алкоголь и "балконинг"

Global Look Press

На Балеарских островах решили жестко бороться с так называемым "пьяным туризмом". Ранее правительство уже пыталось предпринять меры по борьбе с антисоциальным поведением туристов (прежде всего, британской молодежи), но эффекта они не дали.

В результате было решено пойти на радикальные шаги: на Ибице и Майорке официально запретили нелимитированный алкоголь в отелях, которые работают по системе "все включено", а также рекламу спиртного.

Отмечается, что на обед и ужин постояльцам гостиниц будут предлагать не больше трех алкогольных напитков, причем, оплачиваться они должны будут отдельно.

Кроме того, в барах и ресторанах (в том числе в отелях) запрещаются различные акции по стимулированию потребления алкоголя – например, таких, как "счастливые часы", "два напитка по цене одного", "экскурсии" по питейным заведениям и тому подобные акции.

Изменится и график работы местных магазинов — с 21:30 до 8:00 продажа спиртного в них будет запрещена, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Под запрет также попали различные party на яхтах и иные развлекательные мероприятия для туристов, во время которых спиртное "льется рекой".

Более того: выдача новых лицензий на открытие новых баров и организацию вечеринок на воде приостановлена на два года.

Также теперь на этих курортах будут штрафовать на весьма ощутимую сумму за так называемый "балконинг" (прыжки с балкона в бассейн или с балкона на балкон).

Такие "развлечения" уже закончились смертью десятков туристов – прежде всего, молодых британцев.

Тем, кто будет в этом замечен, грозит штраф до 60 тысяч евро и немедленное выселение из отеля.

Если же нарушитель не будет выселен, то оштрафуют гостиницу. Причем, на более существенную сумму.

В целом различные штрафы для баров, ресторанов и отелей, которые будут нарушать введенные запреты, составляют от 6 тысяч до 600 тысяч евро, а при особых обстоятельствах заведение могут закрыть на срок до трех лет.

Новый закон по борьбе с "пьяным туризмом" вступит в силу уже с конца января.

Под его действие не подпадают только договоры туроператоров с отелями, которые подписаны до середины января 2020 года.

Это сделано для того, чтобы избавить иностранных туроператоров от разбирательств с туристами, которые уже приобрели турпакеты на текущий сезон.

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