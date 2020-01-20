В Британии выпустили памятную монету в честь группы Queen

Королевский монетный двор Британии выпустил памятную монету, посвященную группе Queen. Она будет доступна в трех вариантах — золото, серебро и обычный металл высокого качества.

Об этом рассказала на своей странице в Twitter пресс-служба монетного двора. На монете изображены название группы, микрофон, гитары и рояль, на котором нажаты три клавиши, соответствующие первому аккорду одной из самых известных песен Queen Bohemian Rhapsody. В настоящее время это первое подобное памятное изделие в Британии, выпущенное в честь музыкального коллектива. Гитарист группы Брайан Мэй рассказал, что на момент создания Queen никто даже не мог вообразить подобного. Музыкант отметил, что данное явление трогательно.

К слову, фанатом Queen является дизайнер Королевского монетного двора Крис Фейси. По его словам, он впервые услышал Bohemian Rhapsody в фильме "Мир Уэйна", с тех пор музыкальный коллектив покорил его сердце, сообщает BBC.

Приобрести монету, как было сказано выше, можно будет в трех вариациях. Самым дорогим является изделие, выполненное из золота, его стоимость составит около 2400 долларов. Монета из обычного металла обойдется в 17 долларов.



Группа Queen была создана в 1970 году. Ее вокалистом был Фредди Меркьюри, который скончался в 1991 году. По сей день творчество музыкального коллектива востребовано по всему миру. В январе стало известно, что Queen предложили принять участие в ряде благотворительных концертов.