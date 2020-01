В Британии выпустили памятную монету в честь группы Queen

Королевский монетный двор Британии выпустил памятную монету, посвященную группе Queen. Она будет доступна в трех вариантах — золото, серебро и обычный металл высокого качества.

Об этом рассказала на своей странице в Twitter пресс-служба монетного двора. На монете изображены название группы, микрофон, гитары и рояль, на котором нажаты три клавиши, соответствующие первому аккорду одной из самых известных песен Queen Bohemian Rhapsody. В настоящее время это первое подобное памятное изделие в Британии, выпущенное в честь музыкального коллектива. Гитарист группы Брайан Мэй рассказал, что на момент создания Queen никто даже не мог вообразить подобного. Музыкант отметил, что данное явление трогательно.

A design approved by @DrBrianMay and @OfficialRMT, celebrate #British #rock #royalty and global superstars @QueenWillRock with the official UK commemorative coin >> https://t.co/IE5zULdKg3 pic.twitter.com/ymaUwKTG3P