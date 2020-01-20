В 2022 году на Ямале откроют международную арктическую станцию "Снежинка"

На Ямале к 2022 году откроется международная научно-исследовательская станция "Снежинка". Новый центр займется в том числе изучением возобновляемой энергетики, передает ГТРК "Ямал".

"Эта площадка станет междисциплинарной, широкой. Она будет обладать необходимыми возможностями по тестированию различных технологий, не связанных напрямую с энергетикой. Например, в области медицины, теллекоммуникаций, интернета вещей и "умных поселений". И список не ограничен", — сообщил исполнительный директор Института арктических технологий МФТИ Юрий Васильев.

Арктическая научная станция будет состоять из нескольких модулей-куполов, и работать за счет источников возобновляемой энергии. В первую очередь, за счет ветряных генераторов, а в летнее время - солнечных батарей. На случай отсутствия ветра или солнца, будут использовать метод электролиза воды. Таким образом будет вырабатываться водород для обогрева объекта.

Примерная стоимость проекта составляет порядка 10 — 12 миллионов евро. Известно, что на станции будут проводить научные исследования по вопросам изменения климата стран Арктического совета и экологии.

"Концепт в полной мере соответствует принципам, лежащим в основе председательства Российской Федерации в Арктическом совете. Одним из основных направлений станет проблема устойчивого развития. Именно по этой причине мы внесли этот проект на рассмотрение рабочей группы Арктического совета", — посол по особым поручениям, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов.