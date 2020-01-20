В затопленной кипятком пермской гостинице останавливались пациенты онкоцентра

В пермском мини-отеле "Карамель", где из-за прорыва трубы отопления погибли люди, останавливались пациенты онкологического центра. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков.

"Этот отель обслуживал пациентов онкологического центра, для меня это очень важно, болезненно, – сказал он. – Я думаю, что есть, действительно, масса людей, которые приезжают с онкобольными, и им надо где-то размещаться". Они предпочитают останавливаться в доступных по цене местах, добавил Маховиков.

Уполномоченный отметил, что вина владельцев заведения в случившемся, безусловно, есть, поскольку в подвале, где располагался мини-отель, не было окон и вентиляции.

"Должна быть какая-то социальная ответственность бизнеса, когда речь идет о жизни и здоровье людей", – отметил он.

ЧП в Перми произошло 20 января. Примерно в 100 метрах от дома на улице Советской Армии, в подвале которого располагается мини-отель "Карамель", прорвало трубу. По не установленной пока причине, кипяток хлынул по трубам внутрь помещения и быстро заполнил комнаты.

В результате погибли пять человек. Среди них – 43-летняя женщина и ее четырехлетняя дочь, которые приехали в больницу на обследование. Еще шесть человек, включая двоих сотрудников МЧС, оказались в больнице. Среди пострадавших – супруги, которые привезли в больницу маленького сына.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Владельца "Карамели" уже задержали.

Из-за прорыва трубы без отопления остаются несколько ближайших домов, детский сад, музыкальная школа и инфекционная больница. В городе введен режим ЧС.